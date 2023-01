Nuovo volto per il mercato coperto di Fondi: al via i lavori di restyling. Trasferiti gli operatori

Nuova vita per il mercato coperto di via Gioberti a Fondi: prendono il via, infatti, martedì 10 gennaio i lavori di restyling: un intervento, possibile grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro, che oltre a mettere in sicurezza la struttura, darà un volto completamente nuovo agli interni dell’edificio (qui il progetto).

Con l’apertura del cantiere, però, gli operatori giornalieri si sposteranno nell’adiacente via Ugo Foscolo mentre, soltanto la domenica, l’intero mercato sarà traslato nel parcheggio antistante lo stadio Arnale Rosso. È quanto deciso nel corso dei vari incontri che si sono tenuti prima e durante le festività natalizie.

“Grazie alla concertazione e alla collaborazione è stato possibile ritardare di qualche settimana l’inizio dei lavori così da consentire agli operatori di lavorare serenamente e in maniera proficua durante le festività natalizie” hanno commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato. “Tutto è stato organizzato affinché i lavori procedano celermente – ha poi aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli – contiamo di poter inaugurare la nuova struttura, fondamentale per gli operatori ma preziosa anche per gli acquirenti, nell’arco di pochi mesi”.