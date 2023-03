Lavori sul ponte Badino, a breve il varo della struttura. La riapertura entro la fine di maggio

Avviati lo scorso 8 novembre proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Badino a Terracina lungo Pontina. A fare un aggiornamento della situazione a quasi cinque mesi dal via agli interventi è stata oggi l’Anas.

Al momento, sono in corso le operazioni per l’assemblaggio delle travi e nei prossimi giorni si procederà al varo della struttura. “Allo stato attuale - spiega l’azienda -, salvo imprevisti, il ponte potrà essere aperto al traffico entro la fine di maggio”.

I lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sono iniziati nella serata dell’8 novembre con la chiusura al traffico del ponte lungo la strada statale 148. L ’intervento rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la Pontina presentato da Anas ad aprile 2021 e ha come obiettivo quello di innalzare “i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale”.

I lavori per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, prevedono la completa demolizione dell'impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista acciaio – calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle e interventi volti al rinforzo delle pile.

Per tutta la durata dei lavori è stato interdetto il transito sul ponte e il traffico deviato lungo la Migliara 53 per poi ricongiungersi con l’Appia all’altezza di Terracina.