Sicurezza sulle strade: verso la conclusione i lavori per la rotonda al Bivio di Doganella

Si avviano alla conclusione i lavori per la rotonda al Bivio di Doganella iniziati nell’ottobre scorso.

Per completare in piena sicurezza gli interventi per la rotatoria e rifare l’asfalto, la Provincia di Latina ha programmato la chiusura temporanea di via Le Pastine dal km 8+575 (rotonda Menossi) al km 10+600 (incrocio Strada Provinciale Dormigliosa) e della via Sermonetana “Braccio sud” per 600 metri. La chiusura è prevista nei giorni dal 12 al 14 dicembre tra le 9.30 e le 17.

“Qualche piccolo disagio temporaneo che ci restituirà una viabilità più sicura. Vi ringrazio fin da ora per la comprensione” ha commentato il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli.

In quella intersezione stradale si sono verificati negli anni numerosi incidenti. "Con quest’opera - aveva commentato all’apertura dei cantieri il primo cittadino - diamo una risposta fondamentale alla necessità di sicurezza stradale; un intervento atteso da anni dalla popolazione, in uno snodo stradale quotidianamente percorso dai cittadini diretti non solo a Sermoneta, ma anche a Latina, Norma, Cori, Bassiano e Sezze”.