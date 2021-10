Messa in sicurezza delle strade provinciali: al via i lavori a Latina. Quali sono le arterie interessate

Sono in corso lungo alcune arterie provinciali una serie di lavori per la messa in sicurezza che hanno preso il via nei giorni scorsi. Sono interessati alcuni tratti delle strade provinciali Fogliano Borgo Sabotino (dal Km. 3+700 - rotatoria di Via del Lido - al Km. 8+700 - rotatoria di Borgo Sabotino), Lungomare Pontino (dal Km. 0+200 al Km. 0+950), strada Lunga (dal Km. 0+430 al Km. 1+670).

Si tratta, spiegano dalla Provincia di Latina, “di interventi fondamentali per la sicurezza che comporteranno una spesa complessiva di circa 500mila euro”.

Gli interventi previsti, soprattutto quelli sulla strada Fogliano-Borgo Sabotino, oltre alla normale riasfaltatura dei tratti più ammalorati del piano viabile, aggiungono da via Costa, “prevedono anche lavori di stabilizzazione e rinforzo dei conglomerati mediante la stesa di una rete metallica, al fine di ridurre al minimo la formazione delle gibbosità sui piani viabili causate dalle radici dei pini presenti ai margini della carreggiata”. Per consentire l’esecuzione dei lavori in questione in completa sicurezza è stata emessa un’apposita ordinanza che sancisce la chiusura della strada provinciale che durerà fino al 5 novembre prossimo.

I lavori, il cui responsabile è Manfredo Fantozzi, sono coordinati dal dirigente del settore Viabilità e trasporti della Provincia Paolo Rossi e sono affidati alla direzione di Cristina Silipo.