Sicurezza sulle strade, lavori sulle arterie provinciali: tutti i tratti interessati

Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali. A seguito delle disposizioni del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il dirigente del Settore Trasporti e Viabilità, l’ingegner Paolo Rossi, ha reso noto che sono iniziati nella giornata interventi di riasfaltatura sul diverse arterie che ricadono soprattutto nella zona nord e centrale del territorio pontino.

Nell’area nord sono interessati dai lavori la s.p. Norma-Cori nel Comune di Norma, la s.p. Borgo Piave-Cisterna e la s.p. Ex 148 ad Aprilia; ancora la strada provinciale Monfalcone sempre nel capoluogo e la Ninfina I° in corrispondenza del tornante interessato da cedimento al confine comunale di Bassiano

Nell’area centro i lavori di riasfaltatura stanno interessando la strada provinciale Segheria, dalla rotatoria di strada Zi Maria verso la Litoranea a Latina dove gli interventi sono in corso anche lungo la s.p. Piccarello dall'intersezione della s.p. Congiunte verso l'Appia e sulla s.p. Borgo San Michele-Pontinia-Appia dal chilometro 2+000 al km. 3+150. Operai al lavoro anche sulla Migliara 51 a Sabaudia e sulla s.p. Roccasecca dei Volsci a Priverno e sulla s.p. Ex 156 a Prossedi per l’eliminazione di un cedimento stradale.

Entrano così subito nel rivoli interventi previsti dal Piano triennale delle opere pubbliche. “Sin da oggi si inizia a mettere in sicurezza quei tratti di strada che hanno presentato negli ultimi tempi non poche difficoltà per chi li percorreva con autovetture, mezzi pubblici, nonché mezzi pesanti” concludono dalla Provincia.