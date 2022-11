Lavori di manutenzione, chiusa la strada Litoranea

Sarà chiusa in alcuni tratti la strada Litoranea tra i territori di Sabaudia e San Felice Circeo per consentire alcuni lavori di manutenzione del piano viabile. L’ordinanza è stata emessa dal Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Latina che ha disposto l’interdizione al traffico, temporaneo e a tratti, della strada provinciale ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Il provvedimento è valido da oggi, 23 novembre e gino al 26 novembre e poi dal 28 novembre al 3 dicembre nella fascia oraria dalle 7 alle 18 e comunque fino al termine dei lavori. La chiusura dei tratti di strada al traffico, spiegano ancora dalla Provincia dei è resa necessaria per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza dei lavori.

Questi i tratti interessati:

- tratto dal chilometro m23+010 circa (rotatoria tra Via Carlo Aberto, S.P. 177 Migliara 54 e S.P. 191Migliara 56) al chilometro 25+000 circa (rotatoria tra S.P. 46 Litoranea e S.P. 179 Migliara 58);

- tratto dal chilometro 25+010 circa (rotatoria tra S.P. 46 Litoranea e S.P. 179 Migliara 58) al chilometro 26+054 (intersezione tra S.P. 46 Litoranea e via della Molella);

- tratto dal chilometro 27+344 (intersezione tra la S.P. 46 Litoranea e Via Vigne di Circe) al chilometro 28+763 (intersezione tra S.P. 46 Litoranea e Via del Fringuello).