Telefonia fissa, ecco quanto spendono la Regione Lazio e Latina per la bolletta

A quanto ammontano nelle regioni e nelle città italiane le spese destinate alla telefonia fissa? Quanto si spende dunque per la bolletta del telefono? A rivelarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating.

Il Centro Ricerche della Fondazione analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell'ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. "Le spese dell'ente in relazione alle singole voci vengono confrontate con il benchmark di riferimento -s spiega l'Adnkronos - e a seconda dei livelli di scostamento di spesa individuati, si parla di 'performance positiva’ quando la spesa è inferiore o uguale alla media, ‘scostamento lieve’ quando la spesa è compresa tra la spesa media e il 30% in più, ‘scostamento considerevole’ quando invece la spesa è compresa tra lo scostamento lieve e il 100% in più, infine ‘spesa fuori controllo’ quando supera di oltre il 100% la spesa media. Il rating assegna alla migliore performance la tripla 'A', mentre alla peggiore viene attribuita la lettera 'C'

Guardando dunque ai dati regionali (qui la tabella completa) si scopre che, se Basilicata, Toscana e Lombardia, risultano le regioni italiane più virtuosa per spese di telefonia fissa, al Lazio, pur figurando tra le regioni che registrano performance intermedie, viene assegnato il record di spesa in valore assoluto: 2.464.450,58 euro nel 2021, pur non ricevendo il rating peggiore (ottiene infatti l’intermedio B). Umbria e Abruzzo sono invece le Regioni meno efficienti nelle spese sostenute per la telefonia fissa e sono anche le uniche due a ricevere la ‘C’, il rating peggiore.

Per quanto riguarda invece la situazione delle province, Latina risulta inserita nella classifica dei capoluoghi che conquistano una "A". La spesa del 2021 è di 128,756 euro. Mentre le performance peggiori sono state quelle di Rieti, Benevento, Avellino, Frosinone, Enna e Lecce, i capluoghi meno efficienti in termini di spesa per telefonia fissa.