Il fiume del Pride invade Latina: "La città è vostra"

Si veste di festa e colori la città di Latina e il corteo del Pride, con il suo seguito di colori, bandiere arcobaleno e musica, fa sentire tutta la sua presenza per le strade fino al cuore del capoluogo. Moltississimi i partecipanti: un fiume di persone di ogni età con mille storie diverse ma una voce unica che reclama diritti. Il Pride partito dal parcheggio delle autolinee ha percorso via Romagnoli e via Emanuele Filiberto per poi snodarsi lungo la circonvallazione fino allo stadio, palazzo M e poi piazza del Popolo.

Dal carro in testa alla parata la presentazione della manifestazione e il passaggio della bandiera simbolo del Pride da Viterbo, dove lo scorso anno si è tenuta la manifestazione del Lazio, alla città di Latina. "Per la prima volta in corteo a Latina, le strade sono vostre, la città è vostra". Poi, il richiamo alla città strappata alla palude. E alla palude in cui ancora oggi resta invischiato il potere. "I luoghi comuni viaggiano: due cose di Latina le sappiamo all'esterno. che era una palude e che è stata bonificata dai fascisti. Ma Latina è anche altro, la vita che ci è stata raccontata non è un destino o una condanna. Un mondo diverso già esiste se possiamo immaginarcelo. Guardate questa città oggi, che non è un'altra, è la stessa città. Le città appartengono a chi le vive non a chi le amministra. E' insidacabilmente vostra anche se la sindaca vi considera meno degni di una fiera di quartiere a cui dà il patrocinio".

A Piazza Quadrata la prima tappa della parata e le parole di Valerio Vitale, del comitato del Pride: "Perché fare il Lazio Pride se già c'è stato il Roma Pride? Se è vero che una manifestazione imponente come quella attira la stampa nazionale e delle istituzioni sulle nsotre istante, il Lazio Pride sposta l'attenzione sulle province e nei piccoli centri, perché è nelle piccole città che è più facile sentirsi invisibili, soli e avvolti da un silenzio rotto da offese e grandi e piccoli atti di discriminazione. Per uscire dall'invisibilità anche a Latina abracadabra: io creo quello che dico. Anche a Latina esistono persone gay, lesbiche, assessuali, transgender, queer, transessuali, bisessuali, non binarie. Persone che vogliono Latina più sicura, perché se la città è sicura per due ragazze che si tengono per mano è più sicura anche per le ragazze che tornano a casa da sole in minigonna. Se le scuole di Latina diventano più sicure per un ragazzo che si trucca diventano luoghi più sicuri per tutti, perché diventano luoghi di contrasto al bullismo. Se Latina è più accessibile per le persone con disabilità è accessibile per tutti, E soprattutto se le decisioni di chi amministra questa città, su cui stendo un velo di disagio, sono dettate da spirito di inclusione e laicità, Latina diventa più giusta per chiunque. Ecco perché il Pride è di tutte e tutti, aggiungendo colori e sfumature in più. Ecco vi abbiamo portato i carri, gioiosi e festosi. Portate i bambini ai Pride e insegnategli la diversità". Alla sindaca Celentano si rivolge ancora Vitale: "Quando ci dite che manifestiamo contro la legge cara sindaca, vi rispondiamo che certo, se le leggi sono ingiuste si lotta per cambiarle. Noi non le abbiamo chiesto di violare la legge ma di cambiare le leggi ingiuste. Oggi dalla parte giusta della storia c'è chi ha voluto il cambiamento"