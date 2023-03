Dopo sei anni torna il Lazio Pride a Latina: appuntamento fissato per l’8 luglio

Dopo sei anni il Lazio Pride torna a Latina. A darne notizia lo stesso comitato organizzatore nella giornata di ieri. Per la terza volta nella sua storia, quindi, e a sei anni dalle edizioni del 2016 e del 2017 la manifestazione regionale per la difesa dei diritti delle persone LGBT+ del Lazio sarà nuovamente ospitata nel capoluogo pontino.

Dopo le due tappe pontine il Lazio Pride aveva infatti attraversato altre province della regione partendo da Ostia nel 2018, passando per Frosinone nel 2019 e Rieti nel 2021, e arrivando a Viterbo lo scorso anno.

Ancora non si hanno informazioni su quale sarà la location che ospiterà l’evento che sarà organizzato dal Comitato Organizzatore Lazio Pride con il sostegno di Arcigay Latina. L’unica cosa certa al momento è la data: quella di sabato 8 luglio. Nelle altre due edizioni la manifestazione si è tenuta sul lungomare di Latina nel 2016 e in centro, in viale Italia, nel 2017 con la partecipazione, in videocollegamento da Bologna, anche di Tiziano Ferro.

In vista di informazioni più dettagliate sull’edizione 2023 del Lazio è intanto possibile sostenere l’evento con la raccolta fondi: https://buonacausa.org/cause/latina-lazio-pride-2023. “Il Lazio Pride è la manifestazione per i diritti, la tutela e l'orgoglio delle persone LGBT+. Nel 2023 si svolgerà a Latina l'8 di luglio, tornando, dopo sei anni, nel capoluogo pontino. Mai come quest'anno avremo bisogno di te - è l’appello che viene lanciato -. Il Latina Lazio Pride si baserà interamente su donazioni e per questo è necessario ogni piccolo fondamentale contributo. Perché anche tu sei il Lazio Pride, e puoi lottare per i tuoi diritti adesso. Aiutaci”.