Cgil aderisce al Lazio Pride: "Contro ogni discriminazione per una società più equa e inclusiva"

Anche la Cgil aderisce al Lazio Pride in programma l’8 luglio a Latina. A farlo sapere la stessa organizzazione sindacale che ha organizzato per mercoledì 5 luglio alle 11.30 nella sede di via Cerveteri una conferenza stampa per spiegare le motivazioni politiche e sociali dietro questa decisione, alla quale parteciperanno la segreteria confederale territoriale, la segretaria Lazio Pride Anna Claudia Petrillo e Anelise Carnevale di Arcigay Latina.

Una partecipazione che “riveste un’importanza sociale e politica a conferma di come tale impegno sia coerente con la missione di tutela dei diritti e della diversità”. “Il Pride - aggiunge il sindacato -rappresenta una piattaforma importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di eliminare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, creando una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di ogni individuo. La partecipazione della Cgil al Pride di Latina rappresenta anche la solidarietà nei confronti di tutta la comunità LGBTQ+, in linea con il principio sindacale di tutela dei diritti di tutti i lavoratori, senza distinzione”.

L’organizzazione sindacale scende in campo “al fianco delle persone LGBTQ+ nella lotta per i loro diritti e nella creazione di un ambiente di lavoro e di una società inclusiva e libera da discriminazioni, convinta che occorrano leggi contro la discriminazione sul posto di lavoro basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, leggi che garantiscano l'uguaglianza di opportunità di lavoro, la protezione da molestie e la possibilità per le persone LGBTQ+ di essere autentiche e aperte sulla propria identità senza paura di ritorsioni. Promuovere l'uguaglianza e la diversità anche sul luogo di lavoro sottolineando l'importanza di creare ambienti lavorativi inclusivi, in cui tutti i dipendenti si sentano accettati e rispettati per la propria identità e orientamento sessuale.

Inoltre, la presenza della Cgil al Pride speriamo possa essere di incoraggiamento per i lavoratori a unirsi in una rete di sostegno reciproco e a denunciare eventuali casi di discriminazione o molestie” aggiunge ancora il sindacato che “rivendica il suo ruolo sociale come attore attivo nel progresso e nel benessere della società, senza limitarsi a difendere i diritti dei lavoratori solo sul piano delle tutele individuali e collettive, ma facendosi anche attivamente promotori di una società più giusta e inclusiva. La presenza al Pride di Latina ribadisce che la Cgil è pronta a lottare per i diritti delle persone LGBTQ+, un importante impegno sociale e politico contro ogni discriminazione, per la promozione dell'uguaglianza e della diversità sul luogo di lavoro e in tutta la società civile”.