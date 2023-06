Lazio Pride a Latina, ancora eventi in città in vista della parata dell’8 luglio

Ancora iniziative a Latina in vista del Lazio Pride che si terrà nel capoluogo pontino, per la terza volta, sabato 8 luglio. E mentre la macchina organizzativa è in pieno moto, un nuovo appuntamento è stato promosso dal comitato organizzatore in collaborazione con Arcigay Latina – Sei Come Sei Aps in attesa della parata che fra due settimane attraverserà il centro.

Protagonista dell’evento a ingresso libero di oggi, venerdì 23 giugno, Francesca Cavallo con il suo libro “Ho un fuoco nel cassetto” (Salani Editore, 2022). La scrittrice bestseller, imprenditrice e attivista sarà alle 19 nello Spazio LatinaDamare in viale XVIII Dicembre 124, per raccontare la sua storia di donna, queer, meridionale. L'appuntamento rientra proprio nelle iniziative organizzate nel mese di giugno che anticipano la parata del prossimo 8 luglio.

“Per me, prendersi la libertà vuol dire appiccare il fuoco. - scrive l’autrice - Anche se non abbiamo un'idea precisa della direzione in cui andranno le fiamme, di quello che troveranno sulla loro strada, dei varchi che apriranno, dei corridoi che renderanno impraticabili. La libertà non è una cosa facile o prevedibile. È come il fuoco: una volta che parte, non lo sai mica dove andrà. Non lo sai che cosa verrà polverizzato e cosa resterà, se si alzerà il vento e quel fuoco brucerà quartieri, città, interi Paesi, o se rimarrà un fuoco piccolo, privato - ma non per questo meno gravido di cambi di rotta e conseguenze inimmaginabili”

Francesca Cavallo è coautrice, insieme a Elena Favilli, della serie “Storie della buonanotte per bambine ribelli” per Mondadori, libro d’oro in Italia nel 2017 che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo. Si è laureata in scienze umanistiche per la comunicazione all'Università Statale di Milano, e si è successivamente diplomata in regia alla Scuola D'Arte Drammatica Paolo Grassi. Appassionata innovatrice sociale, Francesca è la fondatrice di Sferracavalli, un Festival Internazionale di Immaginazione Sostenibile nel Sud Italia. Nel 2011, ha unito le proprie forze con Elena Favilli per fondare Timbuktu Labs, dove ricopre il ruolo di direttrice creativa. Nel 2018 ha ricevuto il premio Publisher's Weekly StarWatch Award a New York. I suoi libri sono stati tradotti in più di 50 lingue e hanno venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo.