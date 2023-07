La famiglia di Tiziano al Pride: "Anche se non ci registrate siamo di Latina"

Lo aveva annunciato e ha mantenuto la promessa. Tiziano Ferro continua ad essere vicino al Pride e alla sua città. Anche questa volta, impegnato ad Ancona per un concerto, lo fa da lontano, con un collegamento pubblicato anche in una diretta Instagram: "Ragazzi sono impagnato in un concerto e non posso esserci, ma c'è la mia famiglia lì con voi. La mia famiglia, perché nonostante quello che vogliono succceda nel mondo, quella è la mia famiglia che sta andando in giro con una maglietta su cui c'è scritto 'Anche se non ci registrate siamo di Latina".

"E' una cosa molto importante - ha aggiunto - Non sto parlando da Tiziano Ferro cantante, ma da uomo e da padre. Voglio vivere in un mondo nel quale l'intelligenza, l'amore, la grazia e l'empatia possano diventare valori sinceri. L'uguaglianza non è un privilegio ma qualcosa della quale dovremmo essere certi, perché siamo nati in un Paese che ce l'ha garantita sin dalla Costituzione. Voglio mandarvi solo un abbraccio Latina, perché vedervi così tanti mi rende orgoglioso. Vi voglio bene. Bisogna fare così, bisogna esserci l'uno per l'altro. Bisogna continuare a pensare che qui non è finita, qui è solo iniziata. Difenderò Latina da chi tratta le persone come non deve trattarle. Voglio anche ringraziare chi mi ha chiesto di candidarmi sindaco - continua sorridendo - Ragazzi voi siete matti. Io per voi ci sono comunque. Non posso fare il politico, non ne ho le caratteristiche, tipo io le promesse le mantengo, un brutto difetto lo so. Continuate la vostra sfilata con gioia".

Promessa mantenuta dunque. In Piazza del Popolo, fra la gente, c'era anche il marito di Tiziano, Victor Allen, con i loro due piccoli bambini. E tutti e tre indossavano una maglietta blu: "Anche se non ci registrate siamo di Latina. Famiglia Allen-Ferro".