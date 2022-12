La lettera per Babbo Natale “atterra” a Pratica di Mare: l’Aeronautica esaudisce i desideri del piccolo Gabriele

“I desideri del piccolo Gabriele sono stati esauditi”. Ed è stato possibile grazie all’intervento dell’Aeronautica Militare che si è sostituita a Babbo Natale per far recapitare i regali che il bambino di 5 anni aveva chiesto tramite la letteraria che aveva scritto, che doveva arrivare in Lapponia ed invece è “atterrata” all'aeroporto di Pratica di Mare, a Pomezia.

La letterina di Gabriele per Babbo Natale

“Caro Babbo Natale, mi chiamo Gabriele e ho 5 anni”: inizia così la letterina che il bambino della provincia di Como aveva scritto con la speranza che arrivasse in Lapponia per far conoscere i suoi desideri a Babbo Natale. E così aveva assicurato il foglio di carta a tre palloncini rossi confidando che, con il favore di un vento fortunato, potesse arrivare fino al Polo Nord.

Lo “scalo fortuito” e la bella sorpresa

Ma la lettera ha invece fatto uno “scalo fortuito” nei pressi della pista di volo dell’aeroporto di Pratica di Mare dove è stata ritrovata dal personale della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale dell'Aeronautica Militare impegnato in un servizio di pattgliamento per garantire la sicurezza delle operazioni di volo. I militari hanno letto i desideri del bambino e non solo si sono subito attivati per intercedere con Babbo Natale ma si sono preoccupati anche di consegnare a Gabriele i suoi regali. “Babbo Natale, indaffarato a consegnare i doni a tutti i bambini del mondo, ha chiesto un piccolo aiuto e questa volta ha delegato l’Aeronautica Militare a consegnare direttamente il regalo tanto desiderato da Gabriele” che, come lui stesso ha spiegato nella lettera, “è stato bravissimo”.

Grande la gioia del piccolo che si è visto recapitare il suo dono a casa degli “aiutanti” di Babbo Natale. “Grazie Gabriele per averci fatto vivere questa bella storia di Natale” ha commentato invece l’Aeronautica Militare.