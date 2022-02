LoStessoBacio per San Valentino, perché l'amore non fa distinzioni. L’iniziativa anche a Latina

Anche Latina ospita l’iniziativa #LoStessoBacio in occasione del giorno di San Valentino.

Il 14 febbraio in sei piazze del Lazio, tra cui il capoluogo pontino, saranno infatti distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l'amore è di tutti e tutte, incluse coppie gay e coppie lesbiche. "L'iniziativa di distribuzione è giunta al suo decimo anniversario, e continua ad essere fondamentale nel ribadire l'importanza della visibilità dell'amore a 360° - viene spiegato in una nota -. Purtroppo nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. Con questo evento vogliamo ribadire che l'amore non fa distinzioni. Un ringraziamento speciale alla Perugina che anche quest'anno, in occasione del suo centenario, è al nostro fianco e alle associazioni e ai volontari di Gay Center, Arcigay Roma, Arcigay Castelli Roma, Arcigay Latina, Arcigay Frosinone, Arcigay Rieti, Arci Rieti, Unipride Viterbo e L'Altro Circolo”.

L'iniziativa è coordinata da Gay Center con il supporto nella distribuzione dei comitati Arcigay del Lazio e del Lazio Pride, che si terrà nella città di Albano Laziale". A Latina l'appuntamento è dalle 15 in centro, in via Armando Diaz. Questi gli altri appuntamenti: alle 18 a Roma a Largo Carlo Goldoni; alle 17 ad Albano Laziale in piazza San Pietro; due gli appuntamenti a Isola Liri (Frosinone) alle 17 in a via Lungo Cascata e alle 18 in piazza Boncompagni; a Rieti alle 17.30 in via Roma e nel centro storico; infine a Viterbo dalle 10 alle 13 all’Università degli studi della Tuscia e dalle 16 alle 18 in piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, piazza del Gesù, piazza della Morte.