Lotteria Italia 2020-2021, biglietti vincenti: i cinque premi di prima categoria

E’ stato venduto a Pesaro, nelle Marche, il biglietto che si aggiudica il primo premio della Lotteria Italia 2020 2021 da 5 milioni di euro. L'estrazione delle matrici vincenti si è svolta presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Gli abbinamenti sono stati resi noti nel corso della puntata speciale della serata dell'Epifania de "I Soliti Ignoti", la trasmissione condotta da Amadeus su RaiUno.

Il secondo premio da 2 milioni è stato staccato invece a Prizzi in provincia di Palermo, mentre il terzo da 1 milione Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, sono finiti i 500mila euro del quarto premio, mentre a Cavarzere, in provincia di Venezia i 250mila euro del quinto premio.

Questi gli abbinamenti

1° premio 5 milioni di euro E409084 Pesaro (PU)

2° premio 2 milioni di euro G162904 Prizzi (PA)

3° premio 1 milione di euro A066635 Gallicano nel Lazio (RM)

4° premio 500.000 euro D114310 Altavilla Irpina (AV)

5° premio 250.000 euro A211417 Cavarzere (VE)

Lotteria Italia 2020-2021: le curiosità

Tra i premi di prima fascia - ricorda Agimeg -, solamente Gallicano nel Lazio già in passato si era reso protagonista di diverse vincite grazie alla Lotteria Italia: tra queste spicca il quarto premio da 1,2 milioni di euro assegnato nell'edizione 2010, ma in luce anche un premio di seconda categoria da 250 mila euro vinto nel 2008, oltre a diversi altri premi di terza fascia per un totale di ulteriori 270 mila euro. Come sottolinea sempre Agimeg, per la prima volta dal 2006 i primi premi non sono finiti nelle grandi città - come Roma o Napoli -, che nelle ultime 24 edizioni hanno portato a casa il primo premio in ben 11 occasioni.