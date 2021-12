Lotteria Italia 2021: boom di vendite in tutta Italia. A Latina acquistati già 50mila biglietti

Boom di vendite dei biglietti della Lotteria Italia edizione 2021 in tutta Italia ed anche nella provincia di Latina dove fino ad oggi sono stati staccati oltre 50mila tagliandi. Un dato in crescita per il territorio pontino se si pensa che lo scorso anno ne sono stati venduti in totale 35.120 e quello precedente più di 44mila.

L’estrazione anche quest’anno ci sarà il 6 gennaio e anche se manca ancora più di una settimana, come rende noto l'agenzia Agimeg, le vendite dei biglietti continuano a correre con 6.259.395 tagliandi venduti, contro i 4.546.717 dello stesso periodo dello scorso anno, con una crescita del +37,7%. Si tratta di un dato praticamente definitivo, visto che i punti vendita stanno esaurendo le scorte.

Dove gli italiani acquistano i biglietti

La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie fa segnare un +27,5% (da 3,3 a 4,3 milioni). Nello specifico i tagliandi staccati nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni, il +23,9% rispetto ai 2,6 milioni del 2020, mentre nei bar sono cresciuti del +47,3%, da 638.780 a 940.820. Valore sempre più in crescita anche per i distributori locali (+49,7%), mentre la voce “altri distributori” viaggia con il +90,8% di vendita. Va evidenziato che nella rete “storica” (tabaccai e ricevitorie) di distribuzione dei biglietti viene venduto circa il 70% dei tagliandi. Negli altri canali di vendita, in Autogrill – altro luogo classico per l'acquisto da aprte degli italiani dei tagliandi e dove ad ogni edizione finiscono sempre premi importanti – si registra infatti una crescita record del +107%. Da notare che in Autogrill e stazioni di servizio vengono venduti circa il 12% dei biglietti totali (erano l’8% nella scorsa edizione). Segno meno invece per l’acquisto online: via internet la vendita registra infatti un -47,4%.

Le vendite per regione

Ma quali sono le regioni in cui ad oggi sono stati venduti più biglietti? Secondo quanto apprende Agimeg, la Lombardia è in testa a questa speciale classifica con il 15,2% di tagliandi staccati, seguita dal Lazio con il 12,1%, terzo posto per la Campania con l'8,7% del totale dei biglietti venduti. In top five anche l'Emilia Romagna, con il 7,5%, ed il Piemonte con il 6,6%. In Top Ten anche Toscana (6,1%), Veneto (5,7%), Sicilia (5,4%), Puglia (4,2%) e Marche (2,3%). Subito dietro la Liguria (2,2%), l'Abruzzo (2,1%), l'Umbria (2%), la Calabria (1,8%), il Friuli (1,3%), la Sardegna (1,2%), il Trentino Alto Adige (0,9%), la Basilicata (0,7%), il Molise (0,3%), fanalino di coda la Valle d'Aosta (0,2%). A livello locale, Roma è la prima provincia in Italia per biglietti venduti, oltre 600 mila, il 9,6% del totale. Milano è in seconda posizione con 381 mila biglietti (il 6,1%), seguita da Napoli con il 5,1% (319 mila tagliandi), poi Torino (4%, 250 mila biglietti) e Bologna (2,7%, 169 mila biglietti).

Biglietti venduti nel Lazio

Nel Lazio a farla da padrona, come detto, è Roma mentre la provincia di Latina si piazza subito al secondo posto per numero di tagliandi venduti. Qui tutti i dati

Roma 600.902 (9,6%)

Viterbo 43.816 (0,7%)

Rieti 18.778 (0,3%)

Frosinone 43.816 (0,7%)

Latina 50.075 (0,8%)

TOTALE 757.387 (12,1%)