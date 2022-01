Lotteria Italia 2021-2022: venduto a Sabaudia uno dei biglietti vincenti. Sbanca il Lazio

La fortuna bacia il Lazio ed anche la provincia di Latina. E’ stato infatti venduto a Sabaudia uno dei 165 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021-2022. Come riporta il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il biglietto rientra tra i 150 vincenti a cui è attribuiti il premio di terza categoria, vale a dire quello da 20mila euro.

La dea bendata passa nuovamente per la provincia di Latina dopo che lo scorso anno proprio nel capoluogo pontino erano stati vinti 25mila euro. Ma quest’anno è stato il Lazio a farla da padrone; come riferisce l'agenzia specializzata Agimeg, sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro, grazie all'apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di euro centrato a Roma, del terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina in provincia di Rieti e del quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella Capitale. Ma sono stati poi 5 i premi di seconda categoria da 100mila euro che sono stati venduti tutti nella provincia di Roma e oltre 20 premi di terza categoria da 20mila euro.

L’estrazione è stata effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai 12, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Gli abbinamenti tra i premi di prima categoria con i biglietti che si sono rivelati vincenti è avvenuta ieri sera nel corso della trasmissione di Rai1 "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia” condotta da Amadeus.

Lotteria Italia 2021-2022: 165 biglietti vincenti

Sono stati 165 i premi nell'edizione della Lotteria Italia di quest'anno , come disposto dal Comitato; sono stati così divisi: cinque sono di prima categoria (1° premio pari a 5 milioni, 2° premio pari a 2,5 milioni, 3° premio pari a 2 milioni, 4° premio pari a 1,5 milioni, 5° premio pari a 1 milione); 10 sono invece i premi di seconda categoria da 100 mila euro ciascuno e 150 i premi di terza categoria da 20 mila euro ciascuno.

A questi si aggiungono anche tutti i premi giornalieri che sono stati distribuiti nel corse delle puntate quotidiane della trasmissione "I Soliti Ignoti - Il Ritorno"; uno dei tagliandi fortunati è stato venduto a Gaeta.

I biglietti venduti a Latina e nel Lazio

Quella di quest’anno è stata un’edizione da record per la Lotteria Italia. Sono stati venduti in tutto il Paese circa 6 milioni e 400mila biglietti contro i 4.578.675 dello scorso anno, con una crescita del +38,9%. Secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati da Agimeg, il Lazio è la regione dove sono stati venduti più tagliandi, 1.178.820 in totale; la provincia in cui sono stati staccati più biglietti è Roma con 911.390 tagliandi, seguita da Frosinone con 130.430, Viterbo con 51.680, Latina con 45.820 (lo scorso anno erano stati poco più di 35mila) e Rieti con 39.500.

Lotteria Italia 2021 2022, la riscossione dei premi vincenti

Ci sono 180 giorni per riscuotere il premio il biglietto vincente,. Per farlo bisogna presentare ( pervenire a rischio del possessore) il biglietto integro e originale all’ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; oppure presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta). In caso di vincita con il biglietto acquistato online la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta.