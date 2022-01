Lotteria Italia 2021-2022: sorride Pomezia, venduto uno dei biglietti vincenti da 100mila

Sorride anche la città di Pomezia dopo l’estrazione dei biglietti vincenti abbinati ai 165 premi della Lotteria Italia di quest’anno. Nella città sul litorale laziale, infatti, è stato venduto uno dei tagliandi che si sono aggiudicati il premio di seconda categoria, da 100mila euro. E’ andata bene anche per la provincia di Latina: a Sabaudia è stato infatti staccato uno dei tagliandi che si sono aggiudicati il premio di terza categoria, quello da 20 mila euro.

Ma è stato il Lazio il vero protagonista di questa edizione della Lotteria Italia. Due dei premi di prima di prima categoria, il primo da 5 milioni ed il quarto da 1,5 milioni, sono stati venduti infatti nella Capitale, mentre il terzo da 2 milioni a Magliano Sabina in provincia di Rieti; ma la provincia di Roma festeggia anche per cinque vincite di seconda categoria, compresa quella di Pomezia, mentre in tutta la regione sono stati più di 20 i tagliandi venduti che si sono aggiudicati ognuno i 20mila euro del premio di terza categoria.

Come riferisce l'agenzia specializzata Agimeg, nel Laizo sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro. Sul podio delle regioni più fortunate anche l'Emilia Romagna, che grazie al secondo premio da 2,5 milioni centrato a Formigine, in provincia di Modena, raggiunge quota 2,62 milioni di euro vinti. Terza piazza per la Sicilia, con premi complessivi per 1,18 milioni di euro, anche in questo caso cifra sostenuta dal milione di euro vinto a Trapani. Subito fuori dal podio si piazza la Lombardia con 760 mila euro, la Campania con 560 mila euro e la Puglia con 280 mila euro.

Ma il Lazio è stata la anche regione dove sono stati venduti più tagliandi, 1.178.820 in totale; la provincia in cui sono stati staccati più biglietti è Roma con 911.390 tagliandi, seguita da Frosinone con 130.430, Viterbo con 51.680, Latina con 45.820 (lo scorso anno erano stati poco più di 35mila) e Rieti con 39.500.