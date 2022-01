Lotteria Italia 2021-2022: attesa per l’estrazione finale. Tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri

Manca davvero pochissimo per conoscere quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia edizione 2021-2022. Nella puntata di stasera, 6 gennaio, della trasmissione di Rai1 condotta da Amadeus, ''Soliti ignoti - il ritorno’', ci sarà il tradizionale appuntamento con le estrazioni dei premi più importanti, di cui il primo da 5 milioni di euro, e l’abbinamento con i biglietti fortunati. L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica sotto ilcontrollo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Ulteriori premi di categorie successive alla prima verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo.

In questa edizione, secondo gli ultimi dati aggiornati al 5 gennaio ed in attesa di quelli definitivi, sono stati venduti in tutto il Paese 6 milioni e 400mila biglietti e sono stati distribuiti premi giornalieri per 710mila euro, comunicati nel corso del programma di Amadeus. Infatti, in attesa dell’estrazione di questa sera, c’è già chi ha vinto: dall’11 ottobre al 10 dicembre la Lotteria Italia ha già distribuito 61 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 20 al 24 dicembre 2021 altri 5 premi giornalieri del valore di 20.000 euro, resi noti sempre durante la trasmissione "Soliti Ignoti – Il ritorno”.

Uno dei tagliandi vincenti è stato venduto a Gaeta. Ma vediamo quali sono tutti quelli vincenti, pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nell’ordine trovate il numero del biglietto, dove è stato venduto e la puntata di estrazione). Biglietti da 10mila euro:

AA010534 ONLINE 11/10/2021

D009471 ROMA 12/10/2021

C111862 MAGLIE (LE) 13/10/2021

A107296 REGGIO CALABRIA 14/10/2021

A169489 SPOLETO (PG) 15/10/2021

C003730 MILANO 16/10/2021

AA242432 ONLINE 17/10/2021

E233496 MONTECHIARUGOLO (PR) 18/10/2021

AA313108 ONLINE 19/10/2021

F216032 ALESSANDRIA 20/10/2021

D165083 CIRIE' (TO) 21/10/2021

C143857 BARI 22/10/2021

D218741 RIGNANO FLAMINIO (RM) 23/10/2021

A234160 BITONTO (BA) 24/10/2021

B195292 TORINO 25/10/2021

D246122 ASSARI 26/10/2021

D128537 POTENZA 27/10/2021

E133762 BRESCIA 28/10/2021

F211438 COGLIATE (MB) 29/10/2021

E245020 TOCCO DA CASAURIA (PE) 30/10/2021

C274460 POMEZIA (RM) 31/10/2021

F159064 TORINO 01/11/2021

D002486 ROMA 02/11/2021

F256748 TREVIGLIO (BG) 03/11/2021

C255277 NAPOLI 04/11/2021

D286697 FIRENZE 05/11/2021

D139759 MODICA (RG) 06/11/2021

C135752 PIETRA LIGURE (SV) 07/11/2021

C377545 PITIGLIANO (GR) 08/11/2021

D235263 MILANO 09/11/2021

C221422 MILANO 10/11/2021

D180571 CATANIA 11/11/2021

D385183 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 12/11/2021

B230759 TORRE ANNUNZIATA (NA) 13/11/2021

F242979 GRUGLIASCO (TO) 14/11/2021

E001421 ROMA 15/11/2021

C249741 STRADELLA (PV) 16/11/2021

B391642 POLLENA TROCCHIA (NA) 17/11/2021

D270625 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 18/11/2021

F187438 TODI (PG) 19/11/2021

F043361 MAGLIANO DE’ MARSI (AQ) 20/11/2021

F426270 ABANO TERME (PD) 21/11/2021

B111865 GAETA (LT) 22/11/2021

B164113 SASSUOLO (MO) 23/11/2021

E181576 CUGLIERI (OR) 24/11/2021

E399610 RIMINI 25/11/2021

B124635 RIANO (RM) 26/11/2021

F331438 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 27/11/2021

D169646 CAMPOBASSO28/11/2021

C122981 TRIUGGIO (MB) 29/11/2021

C159803 RUSSI (RA) 30/11/2021

C149693 VERONA 01/12/2021

E374705 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 02/12/2021

A208382 MILANO 03/12/2021

C459784 SENIGALLIA (AN) 04/12/2021

F458248 NAPOLI 05/12/2021

E200178 MONTEROTONDO (RM) 06/12/2021

B042217 ROMA 07/12/2021

A049120 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 08/12/2021

B281757 PERUGIA 09/12/2021

D334624 VADENA (BZ) 10/12/2021

Biglietti da 20mila euro:

E003546 ROMA 20/12/2021

N380068 AFFI (VR) 21/12/2021

Q009390 TORTORETO (TE) 22/12/2021

A405316 GAGLIANICO (BI) 23/12/2021

E089421 MIGLIANICO (CH) 24/12/2021