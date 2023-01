Lotteria Italia 2022-2023: estratti i biglietti vincenti. Latina a bocca asciutta, sbanca il Lazio

Resta a bocca asciutta la provincia di Latina dove non è stato venduto nessuno dei biglietti vincenti della Lotteria Italia edizione 2022-2023. Nella serata di ieri, come da tradizione nel giorno dell’Epifania, sono stati estratti i tagliandi fortunati e nessuno tra quelli che si sono aggiudicati i primi delle tre diverse categorie è stato staccato nel territorio pontino. Lo scorso anno la fortuna aveva premiato la provincia con un biglietto da 20 mila euro che era stato venduto a Sabaudia. Sorride invece quest'anno il Lazio che si è aggiudicato premi totali per 6,6 milioni.

L’estrazione è stata effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai 12, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Gli abbinamenti tra i premi di prima categoria, quelli milionari, con i biglietti che si sono rivelati vincenti è avvenuta ieri sera nel corso della trasmissione di Rai1 "Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia” condotta da Amadeus.

Lotteria Italia 2022-2023: 195 biglietti vincenti

Sono stati 195 in questa edizione i premi della Lotteria Italia, come disposto dal Comitato; sono stati così divisi: cinque sono di prima categoria (1° premio da 5 milioni, 2° premio da 2,5 milioni, 3° premio da 2 milioni, 4° premio da 1,5 milioni, 5° premio da 1 milione); 10 sono invece i premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e 180 i premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno.

Premi di prima categoria: i cinque biglietti vincenti

Premi di seconda categoria: tutti i biglietti vincenti

Premi di terza categoria: tutti i biglietti vincenti

Lotteria Italia, il Lazio vince su tutti

Sbanca anche quest’anno il Lazio alla Lotteria Italia, grazie soprattutto alle tre vincite di prima categoria: al secondo premio da 2,5 milioni e al quarto da 1,5 milioni vinti nella Capitale e al terzo da 2 milioni a Fonte Nuova (sempre in provincia di Roma) si aggiungono, infatti, un premio di seconda categoria da 50mila euro a Frosinone e 31 di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 6.670.000 euro. Testa a testa con l’Emilia Romagna che si è aggiudicata un totale di premi da 6.380.000 euro. Seguono a quota 620mila euro la Campania (con 2 vincite di seconda categoria e 26 di terza categoria), poi la Lombardia, con 18 premi di terza categoria, per un totale di 360mila euro.

Lotteria Italia: i biglietti venduti nel Lazio

Il Lazio si conferma anche quest’anno la regione dove sono stati venduti più biglietti della Lotteria Italia. Degli oltre 6 milioni staccati in tutto il Paese - in lieve calo di circa il 5% rispetto alla passata edizione -, 1.118.190 sono nella nostra regione; seguono la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. I biglietti venduti online ammontano a 101.445. Per quanto riguarda la provincia di Latina sono stati venduti poco più di 43mila biglietti (anche qui in lieve calo rispetto allo scorso anno); a Roma ne sono stati staccati 871.430 a Roma; seguono poi Frosinone con 118.640, Viterbo con 50.680) e Rieti con 34.140.

Come ritirare il premio

Per ritirare il premio bisogna presentare il biglietto vincente deve essere presentato integro ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di "Lotterie Nazionali s.r.l." - viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell'estrazione. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio. Sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto.