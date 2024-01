Lotteria Italia 2023-2024: l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti

Sono stati estratti come da tradizione nella serata del 6 gennaio i biglietti vincenti della Lotteria Italia, edizione 2023-2024; due di questi, quelli di terza categoria, sono stati venduti nella provincia di Latina. Non è andata bene, invece al Lazio dove, come non accadeva da anni, non è stato staccato nessuno dei biglietti che si sono aggiudicati i premi di prima fascia, quelli milionari.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noti nelle scorse ore le serie e i numeri di tutti i biglietti fortunati: sono stati assegnati 5 premi di prima categoria, 15 di seconda dal valore di 100mila euro, e 190 di terza fascia dal valore di 20mila euro.

Di seguito l'elenco di tutti i tagliandi vincenti che hanno ottenuto i premi di prima, seconda o terza categoria:

Lotteria Italia 2023-2024: i biglietti venduti nel Lazio

Quella del Lazio è stata però la prima regione per numero di biglietti venduti alla Lotteria Italia 2023-2024: sono stati oltre 1,2 milioni i tagliandi staccati in questa edizione (+10,8%). Tra le singole province, rileva Agipronews, emerge il dato di Roma, con 968.090 biglietti (+11,1%). Nella provincia di Latina ne sono stati venduti invece 44.900 (3,7%) mentre Frosinone ha registrato vendite per 134.660 tagliandi (+13,5%), poi Viterbo a quota 51.700 (+2%) e infine Rieti con 40.150 biglietti venduti.

Come riscuotere i premi della Lotteria Italia

Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero. Il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire "a rischio e pericolo" del possessore) all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta oppure a qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale. Si dovrà presentare la seguente documentazione: documento d'identità; codice fiscale; iban del conto sul quale accreditare la vincita, che viene pagata solitamente entro 45 giorni. I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del bollettino ufficiale. Sei mesi di tempo, non pochi. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 120 mila euro.