La fortuna sorride al Lazio: vinti 60mila euro al 10eLotto. Fa festa anche la provincia di Latina

La provincia di Latina e il Lazio premiati ancora una volta dalla fortuna. Nell’ultimo dell'ultimo concorso del 10eLotto, quello di giovedì 11 gennaio, la regione ha festeggiato ben 60mila euro.

Come riporta AgiproNews a Latina sono stati vinti 20mila euro grazie a un “9” in seguito a una giocata abbinata all'estrazione del Lotto. Stesso risultato e stessa vincita anche ad Anzio, mentre a Roma un giocatore fortunato si è portato a casa sempre 20mila euro ma in seguito a un “9” in un'estrazione frequente.

In generale l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,5 milioni di euro, per un totale di 127 milioni da inizio anno.