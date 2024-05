Vinti oltre 100mila euro nel Lazio con il Lotto e il 10eLotto: sorride la provincia di Latina

Sorridono anche Latina e la sua provincia dopo le ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto. In totale sono stati vinti 30mila euro nel capoluogo e oltre 100mila euro hanno permesso di fare festa in diversi centri di tutta la regione.

A Latina, come riporta Agipronews, al Lotto sono stati vinti 24mila euro grazie alla combinazione 41-45-90 sulla ruota di Venezia, mentre sempre nel capoluogo c’è stata una vincita da 6mila euro al 10eLotto.

Lotto: nel Lazio vincite per 78mila euro

Per quanto riguarda sempre il Loto, oltre a quella di Latina vengono segnalate anche tre vincite a Roma, due da 12.500 euro ciascuna e una da 9.500 euro. A Fara in Sabina, in provincia di Rieti, sono stati vinti invece 10mila euro, mentre a Cassino, in provincia di Frosinone, 9.500 euro.

10eLotto: nel Lazio vincite per oltre 43mila euro

Lazio fortunato anche per quanto riguarda l’estrazione del 10eLotto. Una doppia vincita è stata registarta a Rieti dove nel concorso di venerdì 10 maggio, come riporta sempre Agiproenws, sono stati vinti 15mila euro grazie a un “7 Doppio Oro” in un'estrazione frequente, oltre ad altri 7.500 euro. Vincita da 15mila euro anche a Roma cje si aggiungono ai 6mila euro di Latina.