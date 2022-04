Lotto, doppietta nel Lazio: vincite per 48mila euro. Festeggia anche Aprilia

Doppietta al Lotto nel Lazio, con vincite per oltre 48mila euro nella top 10 dell'ultimo conroso. Come riporta Agipronews, si festeggia nella città di Aprilia, in provincia di Latina, con una vincita da 26.250 euro. E si festeggia anche a Subiaco, in provincia di Roma, con un terno secco da 22.500 euro (31-80-87 sulla ruota di Genova). L'appuntamento di giovedì del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 254 milioni da inizio anno.

Lazio fortunato anche nell'ultimo concorso del 10eLotto, grazie a un 7 Doppio Oro da 40 mila euro realizzato a Roma e a un 5 Oro da 6 mila euro messo a segno ad Anzio. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 938 milioni da inizio anno.