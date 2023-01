Tre vincite da oltre 72mila euro al Lotto nel Lazio: festeggia anche la provincia di Latina

Tre vincite sono state centrate nell’ultimo concorso del gioco del Lotto nel Lazio. Baciate dalla fortuna le due province di Latina e Frosinone premiate con un totale di oltre 72mila euro.

Nel territorio pontino festeggia il centro di Castelforte con un colpo da 27.850 euro. Doppietta a segno invece nella provincia di Frosinone con una vincita da 23.250 euro a Ceprano e una da 21.450 euro a Villa Latina.

L'ultimo concorso del Lotto del 2022 ha distribuito 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera il miliardo di euro in tutto l'anno.