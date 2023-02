Due vincite da oltre 25mila euro al Lotto nel Lazio: festeggia anche la provincia di Latina

Sorride il Lazio dopo l’ultima estrazione del Lotto che ha regalato alla regione due vincite per un totale di oltre 25mila euro. E festeggia anche la provincia di Latina.

Come riporta Agipronews, infatti, proprio nel capoluogo pontino sono stati vinti 13.500 euro; l’altra giocata fortunata c’è stata invece a Frascati, in provincia di Roma, con una vincita da oltre 12mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro, per un totale di oltre 163 milioni dall'inizio dell’anno.

Ma, è questa la notizia del giorno, anche il Lazio è stato baciato dalla fortuna con il 6 record al Superenalotto: qui ci sono state, infatti, sette vincite grazie alla sestina estratta nella serata di giovedì 16 febbraio. Le vincite sono ognuna del valore di 4.123.704,71 euro di cui 5 nella provincia di Roma e due in quella di Frosinone. Quella di ieri è stata la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali.