Il Lotto premia ancora il Lazio, vincite per oltre 33mila euro. Fa festa anche la provincia pontina

Il Lotto premia ancora una volta la provincia di Latina e il Lazio. Nell’ultimo concorso di martedì 5 dicembre, come riporta Agipronews, nella regione sono state registrate infatti diverse vincite per un totale di oltre 33mila euro.

E a sorridere è anche il territorio pontino dove ci sono state due delle fortunate vincite. A Sezze un giocatore ha portato a casa 12.450 euro mentre a Formia un terno secco, 33-50-87, sulla ruota Nazionale è valso 9mila euro. Festeggia anche la provincia di Frosinone: a Monte San Giovanni Campano sono stati vinti infatti 12.479 euro.

L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per circa 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 1,1 miliardi in questo 2023.