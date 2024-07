Dopo gli arresti Aprilia scende in piazza: in centro la manifestazione antimafia

Aprilia scende in piazza oggi, venerdì 5 luglio, dopo la maxi operazione di due giorni fa che ha portato all’esecuzione di 25 misure cautelari e a sgominare una associazione di tipo mafioso, travolgendo anche l’amministrazione comunale con il sindaco Lanfranco Principi finito ai domiciliari (ieri ha rassegnato le sue dimissioni).

Questa la risposta delle associazioni del territorio all’inchiesta condotta dalla Dia di Roma e dal comando provinciale dei carabinieri che ha fatto luce su uno spaccato inquietante della città che si trova nel nord della provincia di Latina.

Il siti in è stato promosso da Reti di Giustizia - il sociale contro le mafie, ed è in programma per le 18.30 in piazza Roma, nel cuore della città. “Aprilia scende in piazza contro tutte le mafie. Per la giustizia sociale e per il bene comune”, dichiarano gli organizzatori. “La piazza di oggi sarà il prosieguo della nostra richiesta all'allora Giunta di costituirsi parte civile nel processo contro i Gangemi del 2019 - quella contro cui si oppose l’allora vicesindaco Lanfranco Principi - e della nostra costante attività contro le mafie. Fatta salva sempre la presunzione di innocenza dal punto di vista processuale, c’è un dato che è già incontrovertibile, ed è la responsabilità politica e morale e questa non può essere offuscata o minimizzata”.

L'appello dunque è a tutta la società civile, di farsi sentire e di scendere in piazza.