Maltempo: tornano le piogge in provincia: rischio acqua torbida in alcuni comuni

Con il maltempo torna il rischio dell’acqua torbida in alcune zone della provincia di Latina, e in particolare del sud pontino. L'annuncio da parte di Acqualatina la quale fa sapere che “a causa delle precipitazioni che stanno interessando il nostro territorio, in particolar modo l’area del sud pontino”, si potrebbero manifestare possibili e transitori fenomeni di torbidità nei comuni di Castelforte, Formia, Gaeta, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

Un fenomeno, questo, che si verifica spesso, soprattuto nella zona sud della provincia di Latina, in coincidenza proprio delle abbondanti precipitazioni e nella giornata di oggi, in conseguenza del maltempo e anche dell’allerta meteo che è stata diramata nelle scorse ore dalla Protezione civile regionale per l’intera giornata di oggi, lunedì 9 gennaio, si è alzata di nuovo l’attenzione. “Sarà cura di Acqualatina - fa sapere ancora la società - fornire tempestive informazioni in merito all’evolversi degli eventi”.