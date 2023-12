Nuovi lavori sulla condotta e nuova interruzione per i cittadini di sei comuni della provincia pontina. Ad annunciare gli interventi che sono stati fissati per mercoledì 13 dicembre è stata Acqualatina; interventi che rientrano nell’ambito delle attività programmate dalla società per il risanamento e l’ammodernamento delle reti idriche, su tutto il territorio dell’Ato4.

I lavori riguardano 10 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla centrale Sardellane, con 4 squadre tecniche che opereranno in parallelo. “Le attività permetteranno di recuperare circa 50 litri al secondo, a favore di oltre 250.000 abitanti di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina”.

Per garantire l’esecuzione dei lavori è stata programmata anche un’interruzione del flusso che avrà inizio alle 14 con ripristino del servizio ovunque nelle ore notturne.

Le zone interessate

Le zone interessate dall’interruzione idrica sono

- Latina - Intero Comune (tranne Latina scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora);

- Pontinia - intero comune;

- Sabaudia - intero comune;

- San Felice Circeo - intero comune tranne centro storico, Via del Sole e Via del Faro;

- Sezze - Via Migliara 46 e traverse collegate;

- Terracina - località San Vito, Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo.

Le autobotti

Come sempre è previsto nelle aree dove mancherà l’acqua un servizio sostitutivo tramite autobotti che saranno posizionate:

- Latina - piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e largo Cavalli (zona Q5);

- Pontinia - Piazza Kennedy;

- San Felice Circeo – piazza IV Ottobre (B.go Montenero), via Sabaudia (presso piazzale commerciale), e piazza Italo Gemini (presso pineta)

- Sabaudia - piazza del Comune.

La nuova condotta

Inoltre, come fa sapere ancora Acqualatina, sono partite, nei giorni scorsi “le attività preliminari necessarie alla realizzazione di una nuova condotta adduttrice che affiancherà quella attuale, garantendo un netto miglioramento del servizio e la possibilità di realizzare interventi senza interruzioni di servizio”. L’opera verrà realizzata con un investimento di oltre 18 milioni di euro, cofinanziato tra tariffa e fondi Pnrr.