Una nuova interruzione idrica è stata annunciata da Acqualatina per la giornata di giovedì 4 luglio in sei comuni della provincia pontina. Per il pomeriggio sono infatti stati programmati “importanti interventi su 6 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane” in cui saranno impegnate 3 squadre che lavoreranno in parallelo.

“I lavori - spiega dalla società - si inseriscono nel più ampio piano per l’ammodernamento delle reti e la riduzione delle perdite in corso su tutto il territorio dell’Ato4, con un miglioramento del servizio a favore di oltre 250.000 abitanti di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina”.

Questi sono i comuni in cui è quindi ci sarà l’interruzione idrica, “al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori”; interruzione che avrà inizio alle 14 con il ripristino del servizio previsto ovunque nelle ore notturne.

I comuni e le zone interessate

L’interruzione coinvolgerà le seguenti zone:

- Latina: intero comune tranne Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, borgo S. Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora;

- Pontinia: intero comune;

- Sabaudia: intero comune;

- San Felice Circeo: intero comune tranne centro storico, via del Sole e via del Faro;

- Sezze: via Migliara 46 e traverse collegate;

Terracina - Località San Vito, Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo.

Le autobotti

Previsto, come da prassi, un servizio sostitutivo tramite autobotti. Ecco dove saranno posizionate:

- Latina - piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e largo Cavalli (zona Q5);

- Pontinia: piazza Kennedy;

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (Borgo Montenero), via Sabaudia (presso piazzale commerciale) e piazza Italo Gemini (presso pineta);

- Sabaudia: piazza del Comune.

La nuova condotta

“Per far fronte all’obsolescenza della condotta attuale e ai frequenti guasti - conclude poi Acqualatina -, è in fase di realizzazione la nuova condotta adduttrice che affiancherà quella attuale. I lavori, già in corso, garantiranno un netto miglioramento del servizio e la possibilità di realizzare interventi senza interruzioni di servizio. L’opera verrà realizzata con un investimento di oltre 18 milioni di euro, cofinanziato tra tariffa e Pnrr.