Cinque comuni senza acqua: predisposte nuove autobotti per i cittadini. Ecco dove

Una nuova interruzione idrica è stata annunciata da Acqualatina dal pomeriggio di giovedì 20 luglio e fino alle prime ore del mattino del giorno successivo in cinque comuni della provincia: Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Un nuovo stop al servizio che, come ha spiegato la stessa società, si rende necessario in seguito all’aumento dei consumi di questi giorni per il troppo caldo. "In queste settimane, Acqualatina ha rafforzato le proprie attività di risanamento e ammodernamento delle reti idriche su tutto l’Ato4 in quanto, a causa dell’innalzamento delle temperature, la richiesta d’acqua e i consumi sono in continua crescita - viene spiegato in una nota -. Gli interventi, infatti, hanno l’obiettivo di aumentare la disponibilità idrica attraverso il recupero delle perdite, così da evitare lo svuotamento dei serbatoi e garantire la continuità di servizio”.

L’interruzione è prevista dalle 14.30 di giovedì 20 luglio. Per far fronte ai disagi dei cittadini, Acquaaltina ha fatto sapere che sono state predisposte nuove autobotti come servizio sostitutivo nelle seguenti zone:

- Latina - zona Piccarello: via don Torello nei pressi del Palabowling

- Latina - parcheggio viale Mario Lauro Pietrosanti (alle spalle dell'ufficio Agenzia delle Entrate)

- San Felice Circeo - piazza Italo Gemini presso pineta

Queste invece le autobotti già programmate:

- Latina - piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl)

- Latina - largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia - piazza Kennedy

- San Felice Circeo – piazza IV Ottobre (B.go Montenero)

- San Felice Circeo - via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

- Sabaudia - piazza del Comune

La normalizzazione del servizio è prevista nelle prime ore della mattina del 21 luglio.

“Sarà cura di Acqualatina - conclude la società - fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083”.