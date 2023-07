Stop idrico in 5 comuni per lavori sulla condotta, Acqualatina: “Necessari per evitare più gravi disagi”

Cinque comuni della provincia di Latina saranno senza acqua nel pomeriggio di giovedì 20 luglio e fino alle 2 del giorno successivo. Una comunicazione che è arrivata nel pomeriggio di oggi da Acqualatina e che non risparmierà disagi ai cittadini alle prese in questi giorni con il periodo forse più caldo dell’estate. E proprio l’innalzamento delle temperature e l’incremento dell’uso dell’acqua ha reso necessario, spiega la società, gli interventi che sono in programma per il 20 luglio, nell’ambito di un piano delle attività di risanamento e ammodernamento delle reti idriche su tutto l’Ato4.

“In queste settimane - si legge in una nota -, Acqualatina ha rafforzato le proprie attività di risanamento e ammodernamento delle reti idriche su tutto l’Ato4 in quanto, a causa dell’innalzamento delle temperature, la richiesta d’acqua e i consumi sono in continua crescita.

Gli interventi, infatti, hanno l’obiettivo di aumentare la disponibilità idrica attraverso il recupero delle perdite, così da evitare lo svuotamento dei serbatoi e garantire la continuità di servizio. La società - si legge ancora nella nota - si scusa con i cittadini per le difficoltà vissute a causa dei lavori ma, qualora non si intervenisse in tal senso, i disagi sarebbero ben più estesi e prolungati”.

In questo contesto si inserisce la sospensione idrica programmata per giovedì 20 luglio - dalle 14:30 fino alle 02 di venerdì 21 luglio -, nei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. “La sospensione - aggiunge Acqualatina - è dovuta a urgenti lavori sulla condotta adduttrice che parte dalla Centrale Sardellane e rifornisce gran parte della pianura pontina. I tecnici interverranno su circa 15km di condotta, riparando 8 perdite con 4 squadre dislocate tra Sezze e Sabaudia. Anche in questo caso, come da prassi, per lenire l’impatto sui cittadini sono previste autobotti e informazioni a media, istituzioni e utenti attraverso ogni mezzo: email, pec e sms puntuali e capillari".

Interruzione idrica: zone e orari

Le zone interessate sono:

- Latina: intero comune ad esclusione di Latina scalo, Borgo Bainsizza, borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; borgo S Maria, Borgo Carso e Podgora

- Pontinia: intero comune

- Sabaudia: intero comune

- San Felice Circeo: intero comune ad esclusione del centro storico, Via del Sole e Via del Faro

- Terracina: Colle la guardia I e II e Via San Felice Circeo

Queste le zone dove invece saranno disponibili le autobotti:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e Largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

- Sabaudia: piazza del Comune

Lavori strutturali per una nuova condotta da Sardellane

“Per far fronte all’obsolescenza della condotta da Sardellane verso la pianura pontina - spiega ancora Acqualatina -, dovuta alla sua anzianità, sono in fase di stipula interventi strutturali e definitivi. Le opere prevedono oltre 18 milioni di euro di investimento, in parte finanziati da fondi PNRR, per la realizzazione di una nuova linea parallela a quella esistente. Questi interventi contribuiranno a migliorare nettamente la disponibilità idrica del territorio, aumentando la flessibilità e la resilienza del sistema".