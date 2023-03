Interruzione idrica per lavori: ancora senza acqua sei comuni pontini. Orari e zone interessate

Di nuovo senza acqua sei comuni della provincia di Latina. Lo rende noto Acqualatina che ha annunciato l’interruzione idrica per lunedì 27 marzo nei territori di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e parte di Terracina.

Per questa data sono infatti in programma, viene spiegato attraverso una nota, “importanti interventi su 5 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane” nell’ambito delle attività per il risanamento e l’ammodernamento delle reti idriche, su tutto il territorio dell’Ato4”. I lavori “permetteranno di recuperare circa 70 litri al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti” dei sei comuni che già il mese scorso hanno dovuto fare i conti con i disagi causati da un’interruzione idrica improvvisa per un guasto sulla condotta.

“La società - aggiunge Acqualatina - metterà in campo 4 squadre, al fine di eseguire gli interventi in parallelo e ottimizzare, così, i tempi di ripristino del servizio. Non appena una squadra terminerà il proprio intervento, infatti, verrà immediatamente riaperto il flusso a favore dei comuni serviti da quel tratto di condotta, senza attendere il completamento dei restanti lavori”.

Interruzione idrica in sei comuni: orari e zone interessate

Lunedì 27 marzo l’interruzione del flusso avrà inizio alle 15, con il ripristino del servizio che secondo quanto annunciato da Acqualatina è previsto ovunque nelle ore notturne. Queste sono le zone interessate:

- Latina: intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo)

- Pontinia: intero Comune

- Sabaudia: intero Comune

- San Felice Circeo: zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero

- Sezze: via Migliara 46 e Sezze Scalo

- Terracina: Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Le autobotti

Nel corso del periodo di interruzione idrica, sarà previsto un servizio sostitutivo tramite autobotti che saranno così dislocate:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

- Sezze Scalo: corso della Repubblica

- Sabaudia: piazza del Comune.

Gli interventi futuri

Inoltre, Acqualaitna ha fatto sapere di essere “al lavoro per l’affidamento delle opere che permetteranno di realizzare una nuova condotta adduttrice, da Sardellane verso la pianura pontina, che affiancherà quella attuale, garantendo un netto miglioramento del servizio e la possibilità di realizzare interventi senza interruzioni di servizio”. L’opera verrà realizzata con un investimento di oltre 18 milioni di euro, di cui oltre 14,5 finanziati da Pnrr.