Guasto sulla condotta, non finiscono i disagi per i cittadini: 6 comuni ancora senza acqua

Ancora disagi per i cittadini dei sei comuni della provincia pontina da ieri senza acqua. Previsto inizialmente per questa notte, il ripristino del flusso idrico è stato posticipato invece alle 12 di oggi, giovedì 16 febbraio.

Un aggiornamento che è stato fornito nella notte dalla stessa Acqualatina che ieri aveva annunciato l’interruzione idrica nei territori di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina in seguito a un guasto improvviso sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane".

“A causa di persistenti difficoltà tecniche al fine di riparare il guasto - si legge in una nota - nei comuni perdurerà l'interruzione idrica fino alle ore 12:00 di oggi”. Disagi si stanno registrando in queste prime ore non solo per i singoli cittadini ma anche per le scuole e per le attività commerciali, soprattutto i bar.

Le zone interessate

Ricordiamo quali sono le zone interessate sono dall’interruzione idrica:

- Latina: intero Comune tranne Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo S. Maria, Borgo Bainsizza;

- Pontinia: intero comune

- Sabaudia: intero comune

- San Felice Circeo: zona bassa e Borgo Montenero

- Sezze: Sezze Scalo

- Terracina: Colle La Guardia 1 e 2

Le autobotti

Nel corso dell’interruzione idrica sono state messe a disposizione dei cittadini alcune autobotti che sono state dislocate:

- Latina: piazza Celli e largo Cavalli

- San Felice Circeo: via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero

- Pontinia: piazza Kennedy

“Sarà cura di Acqualatina - conclude la società - fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti”.