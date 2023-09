Scuole chiuse a Fondi dove giovedì 21 settembre mancherà l’acqua per buona parte della giornata. Nelle scorse ore il sindaco Beniamino Maschietto ha emanato l’apposita ordinanza dopo la comunicazione da parte di Acqualatina dell’interruzione idrica prevista dalle 8.30 alle 16.30.

Con il provvedimento, quindi, viene disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. “L’interruzione del servizio idrico - si legge nel documento - comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici”. Per questo quindi viene ordinata la chiusura delle scuole, “al fine di evitare che le attività scolastiche si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e scongiurare ogni possibile rischio derivante dalla mancanza di acqua corrente”.

Fondi e Lenola senza acqua

L’interruzione idrica, come ha spiegato Acqualatina si è resa necessaria per permettere lavori di collegamento della nuova condotta idrica, posata a Fondi in via Feudo nel tratto Pedemontano. Resteranno senza acqua i comuni di Fondi, Lenola e di Vallecorsa, in provincia di Frosinone.

Queste le zone interessate:

Fondi: via Fianca, via Ponte Perito, via Ponte Tavolato, via Gegni e traverse collegate, via Vetrine, via Valle Rocco, via San Sossio, via Querce e traverse collegate, via Ripa e traverse collegate, via Purpurale, via Tarantone, via Feudo (abbassamento pressione e mancanza acqua piani alti), via Arnale Rosso e traverse collegate (abbassamento pressione e mancanza acqua piani alti), centro storico (abbassamento pressione e mancanza acqua piani alti), via Mola Della Corte, via Provinciale per Lenola, via S. OIiva, via San Magno, via Ponte Gagliardo e traverse collegate, via Torricella, via Colle Troiano, via Valle Vigna, via Provinciale San Magno, via San Magno, via Vardito, via Madonna Della Rocca, via Rene e traverse collegate

Lenola: mancanza acqua o abbassamento di pressione sull’intero comune

Vallecora: mancanza acqua o abbassamento di pressione sull’intero comune.

Le autobotti

Sarà disponibile il servizio sostitutivo con autobotte ubicato nelle seguenti strade:

Fondi:

- via Arnale Rosso presso parcheggio stadio

- via Filippo Turati incrocio Via Degli Ausoni presso parcheggio pubblico

- piazza Giacomo Matteotti presso Castello Caetani

- via Ponte Gagliardo presso Chiesa S. Maria Degli Angeli di fronte scuola dell’infanzia

Lenola:

- piazza Lago

- piazza Don Bosco parcheggio sotto statua Padre Pio

Vallecorsa:

- largo Piave (Via Roma) presso Caserma dei Carabinieri

- via Beata Maria De Mattias presso Municipio.