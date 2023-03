Sei comuni pontini senza acqua: nuova interruzione idrica per lavori in provincia

Si preannunciano disagi per i cittadini di sei comuni della provincia pontina per la mancanza di acqua. Una nuova interruzione idrica, come annunciato nei giorni scorsi da Acqualatina, infatti, è prevista a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo. L’area interessata è quella compresa tra i territori di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

Secondo quanto previsto dall’azienda, lo stop al servizio inizia dalle 15 di oggi pomeriggio mentre il ripristino del flusso idrico totale, nei sei comuni, si preannuncia per la notte.

L’ennesima interruzione idrica rientra, ha spiegato Acqualatina, nell’ambito delle attività per il risanamento e l’ammodernamento delle reti idriche su tutto il territorio dell’Ato4, e si rende necessaria per consentire “importanti interventi su cinque chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla centrale Sardellane. I lavori - aggiunge - permetteranno di recuperare circa 70 litri al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti” dei sei comuni.

Le zone interessate e le autobotti

Ricordiamo quali sono le zone che saranno interessate dall’interruzione idrica:

- Latina: intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo)

- Pontinia: intero Comune

- Sabaudia: intero Comune

- San Felice Circeo: zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero

- Sezze: via Migliara 46 e Sezze Scalo

- Terracina: Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Le autobotti a disposizione dei cittadini saranno dislocate nelle seguenti zone:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e Largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

- Sezze Scalo: corso della Repubblica

- Sabaudia: piazza del Comune