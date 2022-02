Dall'11 febbraio via le mascherine all’aperto, Zingaretti: “Uniti contro il virus. Riprendiamoci la libertà”

Da venerdì 11 febbraio niente più obbligatorietà delle mascherine all’aperto, indipendentemente dal colore della zona. Questa la strada verso cui si sta muovendo il Governo e che rappresenta un ulteriore piccolo passo verso un ritorno alla normalità a due anni dall'inizio della pandemia da Covid-19.

L’annuncio nel giornata di ieri da parte del sottosegretario alla salute Andrea Costa. Il 31 dicembre l'esecutivo ha deciso di prorogare per altri 10 giorni la misura dell’obbligo anche per le zone bianche (nelle altre fasce di colore erano già obbligatorie) e l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza scade proprio il 10 febbraio: un’ordinanza che stando a quanto dichiarato da Costa non sarà quindi riconfermata.

"Sono certo che dall'11 di febbraio" in Italia "cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto non solo per le zone bianche, ma per l'intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza", ha dichiarato il sottosegretario Costa: "Questa è una discussione che sta avvenendo in queste ore e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione. Quindi quello che esprimo mi auguro che sia la posizione del Governo. Bisogna ripartire e intanto ripartiamo dal togliere le mascherine all'aperto indipendentemente dai colori delle varie regioni”.

Una decisone condivisa anche dal presidente della Regione Nicola Zingaretti. “Grazie ai vaccini i contagi calano. L’11 febbraio via le mascherine all’aperto - ha commentato sul proprio profilo Facebook il governatore del Lazio -. Stiamo vincendo anche questa! Daje, uniti contro il virus. Riprendiamoci la libertà”.