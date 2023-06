Migranti, inaugurato il centro diurno One Stop Shop. Celentano: “Bell’esempio di inclusione”

E’ stato inaugurato ieri, alla presenza anche dalla sindaca di Latina e dell’assessore ai Servizi Sociali Michele Nasso, il centro diurno One Stop Shop in corso Matteotti.

Si tratta di un’iniziativa a supporto dei migranti, nell’ambito del progetto LGNet gestito da Astrolabio in collaborazione con i servizi sociali del Comune avviato dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Coletta con un finanziamento di 200mila euro.

Nella sede del One Stop Shop, aperta dalle 9 alle 19, si svolgono azioni di supporto psico-socio-legale, di inclusione abitativa e di impegno civico. “E’ un bell’esempio di inclusione – ha dichiarato la sindaca Celentano - che poggia su una progettazione che individua diversi ambiti dedicati alla presa in carico, da parte di un’equipe multidisciplinare, di immigrati extracomunitari usciti dai percorsi di protezione, Cas e Sai, ancora non autonomi. L’evento di ieri ha rappresentato anche una sorta di open day per illustrare la programmazione di interventi, eventi, laboratori, workshop, seminari e altro mirati a diffondere modelli di partecipazione, senso di appartenenza, processi di inclusione e sostenere percorsi di empowerment dei cittadini immigrati”.

“E’ stata una bella esperienza – ha commentato l’assessore Nasso – Spesso l’attenzione dei media è focalizzata sul momento dell’arrivo dei migranti, mentre il ‘dopo’ passa in secondo piano, emergendo soltanto quando si verifica qualche increscioso fatto di cronaca. Con One Stop Shop si va a lavorare sulla marginalità e sulla vita quotidiana di chi ancora non riesce a collocarsi nella realtà locale”.