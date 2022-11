Milite Ignoto, il Treno della Memoria arriva a Roma: il transito in provincia e la sosta a Formia

E’ arrivato questa mattina a Roma, nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Treno della Memoria, la rievocazione storica del convoglio che 101 anni fa trasportò nella Capitale la salma del milite ignoto e che quest’anno, dopo il viaggio del centenario, ha di nuovo attraversato l’Italia transitando in 730 stazioni e sostando in 17 di queste. Partito da Trieste il 6 ottobre, dopo quasi un mese di viaggio lo storico convoglio ferroviario è arrivato nella mattinata di oggi, 4 novembre, alla Stazione Termini dopo aver percorso nella serata di ieri i suoi ultimi chilometri attraversando la provincia pontina. Allo scalo ferroviario capitolino ad accoglierlo c’erano insieme all’amministratore delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris e al ministro Crosetto anche i ministri per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e della Cultura Gennaro Sangiuliano, insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone e ad altri numerosi rappresentanti dell’Esercito, delle istituzioni e della società civile.

Il viaggio del Treno della Memoria

Il Treno della Memoria, quest’anno, è partito il 6 ottobre da Trieste per poi transitare nelle città di Trento, Milano, Torino, Aosta, Genova, Ancona, Perugia, L’Aquila, Campobasso, Bari, Potenza, Catanzaro, Cagliari, Palermo, Napoli e arrivare il 4 novembre a Roma dopo aver percorso circa 5mila chilometri e circa 100 ore di viaggio. Un viaggio lungo quasi un mese nato dall’iniziativa del Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.

Le tappe pontine del Treno della Memoria

Il convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquilea a Roma, ha quindi simbolicamente ripreso il suo viaggio attraverso l’Italia per mantenere vivo il ricordo di tutti i caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’unità nazionale. E nella serata di ieri prima di arrivare nella Capitale ha attraversato le stazioni della provincia pontina, in alcune delle quali ha fatto anche una sosta. Partito da Napoli ha transitato nella serata per le stazioni di Minturno, Formia-Gaeta, Itri, Fondi-Sperlonga, Monte San Biagio-Terracina, Priverno, Sezze Romano, Latina, Cisterna e Campoleone. In alcune, come detto, ha fatto una sosta, come è accaduto a Cisterna, Priverno e presso lo scalo di Formia-Gaeta dove il Treno della Memoria è arrivato intorno alle 22 accolto da istituzioni civili, religiose e militari, rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’arma del territorio e tantissimi cittadini. A rappresentare l’Amministrazione il vicesindaco Giovanni Valerio che ha accolto lo storico convoglio insieme a monsignor Luigi Vari. Presenti anche i rappresentanti di diversi Comuni della provincia tra cui anche quelli di Fondi che hanno partecipato all’iniziativa dall’alto valore simbolico con il vicesindaco Vincenzo Carnevale, il consigliere Sergio Di Manno, un agente della Polizia Locale con il gonfalone della Città di Fondi e la locale sezione dell'A.N.F.I. presieduta dal luogotenente Carmine Quinto.