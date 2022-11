Milite Ignoto, il viaggio verso Roma del Treno della Memoria: le tappe pontine

Partito il 6 ottobre da Trieste è quasi arrivato a compimento il viaggio del Treno della Memoria per i 100 anni del Milite Ignoto. Sono in totale 17 le tappe del lungo percorso verso la Capitale in cui è previsto l’arrivo dello storico convoglio ferroviario venerdì 4 novembre, giorno della celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, prima di arrivare il giorno successivo, 5 novembre, a Roma San Pietro. Nell’ultima parte del suo percorso il Treno della Memoria attraverserà così anche la provincia di Latina.

Il viaggio del Treno della Memoria

Il convoglio speciale - che nel 1921 trasportò la salma del “Milite Ignoto”, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquilea a Roma – ha ripreso il suo viaggio nel mese di ottobre attraverso l’Italia per mantenere vivo il ricordo di tutti i caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito a costruire l’unità nazionale. Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, è tornato così a commemorare l’anniversario della traslazione del Milite Ignoto con un nuovo itinerario in ottemperanza ad un provvedimento parlamentare dello scorso anno. Il viaggio del Treno della Memoria è stato articolato su 17 tappe e 100 ore di percorrenza, attraversando 5mila chilometri e 730 stazioni, coinvolgendo 270 ferrovieri in tutto il Paese.

Allestito da Fondazione FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri, il treno storico è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva diesel. In ogni tappa sarà allestita anche una mostra commemorativa.

Il percorso in provincia e le tappe pontine

Il 3 novembre lo storico convoglio si ferma a Napoli intorno alle 20.20 prima di ripartire per Roma, attraversando il territorio pontino. Nello specifico transiterà per le stazioni di Minturno, Formia-Gaeta, Itri, Fondi-Sperlonga, Monte San Biagio-Terracina, Priverno, Sezze Romano, Latina, Cisterna e Campoleone (tabella in basso).

Le soste sono previste a Priverno e Cisterna. Proprio nella stazione di Cisterna, città che ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, è prevista alle ore 22.39 - seppure suscettibile di variazioni a seconda del traffico ferroviario - l’ultima sosta prima di Roma. Purtroppo non sarà possibile accedere nel vagone allestito a percorso museale, tuttavia l’Amministrazione comunale ha inteso rendere onore al Milite Ignoto e ai valori patriottici che rappresenta, con una cerimonia di accoglienza. Pertanto alle 22.15 si terrà il raduno di una rappresentanza delle associazioni d'Arma, Combattentistiche, di Volontariato e Autorità civili presso Piazza Salvo d'Acquisto (fronte stazione ferroviaria). L’arrivo del convoglio sarà accolto dal Gonfalone decorato con medaglia d’Argento al Valor Civile, con un saluto istituzionale e un omaggio floreale. Il Treno della Memoria alle 23.31 lascerà la stazione di Cisterna per raggiungere quella di Roma Termini alle 00.10.