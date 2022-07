Rsa pubbliche: attivazione di mille nuovi posti nel Lazio, 180 nella provincia di Latina

Mille posti in Rsa pubbliche nel Lazio, di cui 180 nella provincia di Latina. L’annuncio, attraverso una nota, da parte dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che ha dato notizia della firma oggi della “delibera per il quadro programmatorio dell'attivazione di 1.000 posti di Rsa pubbliche di cui 550 nell'area metropolitana romana, 180 a Latina, 80 a Rieti, 150 a Frosinone e 40 a Viterbo”.

Di questi mille posti, fa sapere ancora D’Amato, 220 saranno a carattere estensivo, 70 a carattere intensivo, 130 per disturbi cognitivi comportamentali gravi, 50 in regime semi-residenziale e 530 di mantenimento.

“Si tratta dell’intervento pubblico più importante messo in atto per quanto riguarda le Residenze sanitarie assistite che, assieme al potenziamento dell’assistenza domiciliare, è uno dei cardini della nuova Rete di prossimità. Gli immobili individuati - ha poi concluso l’assessore regionale alla Sanità - sono tutti di proprietà pubblica o ex Ipab e questo permetterà anche una valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.