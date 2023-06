Il ministro Matteo Piantedosi a Latina, le strade chiuse e i divieti in città

Divieti e strade chiuse in centro e non solo oggi, 23 giugno, a Latina per la visita del ministro dell’Interno Piantedosi. Il titolare del Viminale sarà nel capoluogo pontino, per alcuni impegni, nel pomeriggio e per “poter meglio organizzare lo svolgimento in sicurezza degli eventi”, sono state approntate alcune modifiche alla circolazione stradale, così come disposto dal Comune con un’apposita ordinanza.

L’arrivo di Piantedosi a Latina è previsto per le 16; in Prefettura il ministro dell’Interno presenzierà al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Maurizio Falco. A seguire farà visita all’immobile confiscato alla criminalità e assegnato alla polizia in via Gran Sasso d’Italia e poi parteciperà all’inaugurazione della sede del Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri in corso della Repubblica.

Per quanto attiene alla viabilità, come riporta l’ordinanza del Comune, dalle 11 di questa mattina e “sino a cessate esigenze” viene disposto il divieto di sosta, a eccezione dei mezzi autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso, nelle seguenti vie e piazze: piazza della Libertà, tratto compreso tra via Costa e via Malta; via E. di Savoia, tratto compreso tra via Umberto I e piazza della Libertà; via Costa; via Malta; via Monte Orlando; via Gran Sasso d’Italia, tratto compreso tra via Monte Acuto e via Monte Terminillo; corso della Repubblica, tratto compreso tra via Carlo Alberto e piazza San Marco; via Pio VI, tratto compreso tra via IV Novembre e via Cattaneo; piazza San Marco, tratto compreso tra corso della Repubblica e via Padre Reginaldo Giuliani.

Il divieto di circolazione “limitatamente al tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’evento, a eccezione dei mezzi autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso", è previsto sempre dalle 11 di oggi nelle seguenti vie e piazze: piazza della Libertà, tratto compreso tra via Costa e via Malta; via E. di Savoia, tratto compreso tra via Umberto I e piazza della Libertà; via Costa; via Malta; via Monte Orlando; via Gran Sasso d’Italia, tratto compreso tra via Monte Acuto e via Monte Terminillo; via Pio VI, tratto compreso tra via IV Novembre e via Cattaneo.