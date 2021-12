Misure anti covid, il 31 dicembre chiudono a Minturno il Villaggio di Natale e la pista sul ghiaccio

Feste in piazza vietate per il Capodanno a causa dell'esponenziale aumento di contagi. Molti comuni della provincia hanno già sospeso gli eventi in programma. Ora anche l'amministrazione di Minturno annuncia la chiusura del mercatino e del villaggio di Natale "Scauri on ice" che si trova sul lungomare e della pista di pattinaggio sul ghiaccio presso l'Arena Mallozzi.

La misura è prevista in una specifica ordinanza firmata dal sindaco Gerardo Stefanelli, che richiama la necessità e l'urgenza di evitare assembramenti e rafforzare le misure di sorveglianza sanitaria adottate per prevenire, contenere e mitigare l'infezione da covid.

La chiusura del Villaggio di Natale e della pista di pattinaggio è dunque prevista dalle 18 del 31 dicembre fino alle ore 10 del 1 gennaio.