Minturno, dopo i lavori riapre dal 25 maggio l’ufficio postale di via Principe di Piemonte

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi, riapre mercoledì 25 maggio, nella sua sede storica di via Principe di Piemonte, l’ufficio postale di Minturno. L’annuncio di Poste Italiane. “Nell’ambito degli interventi è stato realizzato un nuovo impianto di climatizzazione che permette di ottimizzare il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale”.

Nella sede di Minturno sono presenti 6 sportelli polifunzionali a disposizione dei cittadini e due sale consulenza con personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane. A disposizione della clientela anche la connessione Wi-Fi gratuita alla quale si accede automaticamente con un’unica registrazione, quest’ultima valida in ogni area dove il servizio PosteWiFi è disponibile senza bisogno di autenticarsi nuovamente.

Nell’ufficio di via Principe di Piemonte, inoltre, è possibile prenotare il proprio turno allo sportello, anche per il giorno successivo, tramite smartphone e tablet con l’app Ufficio Postale, scaricabile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore. A disposizione della clientela anche lo sportello Atm Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

La sede di via Principe di Piemonte osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35.