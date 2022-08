Miss Italia 2022, a Lenola al via le finali regionali. Assegnata la prima fascia

E’ stata Lenola ad ospitare la prima delle serate delle finali laziali dell’83esimo concorso nazionale Miss Italia, tornato nella cittadina pontina dopo ben 17 anni. Tantissime le persone che ieri sera hanno affollato la zona turistica Il Colle per l’evento patrocinato dal Comune nella persona del sindaco Fernando Magnafico, in collaborazione con la Pro loco.

In palio la prima fascia regionale, valida come passaporto per le prefinali nazionali di metà settembre, quella di Miss Miluna Lazio 2022 conquistata da Milena Ciano, 20enne romana del quartiere di Torre Angela, mora, occhi marroni, alta 177 cm che frequenta il secondo anno della facoltà di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, pratica fitness e nel tempo libero ama suonare il pianoforte come autodidatta, viaggiare e studiare le lingue. Nel suo futuro si vede avvocato penalista ma il suo sogno è quello di lavorare in tv; tifosa della Lazio è fidanzata con Niccolò, modello al primo anno di economia. A consegnarle fascia e corona Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e madrina della serata, il sindaco di Lenola Fernando Magnafico e il presidente della Pro Loco Tonino Fasolo. Al secondo posto si è piazzata Carolina Stigliano, 18enne romana del Portuense, al terzo Gaia Lanciello, 19enne di Casalpalocco, e al quarto Swami Ciucci, 20enne romana del Tiburtino.

Per quanto riguarda invece la selezione provinciale Isabella Gaudiano Gòmez ha vinto la fascia di Miss Lenola 2022; 20enne di Fondi, castana, occhi celesti, alta 175 cm con papà italiano e mamma colombiana è diplomata al liceo linguistico e studia Fashion Design; pratica la danza, ama ballare, cucinare, ma soprattutto cucire. Il suo sogno è quello di affermarsi nel campo della moda e diventare una “business woman”. Insieme a lei si sono qualificate per le prossime finali regionali Lorena Luca, Aurora Buoncristiani, Melissa Pica, Isabella La Penna e Miriam Tocca

Ha presentato la serata Margherita Praticò, organizzatrice del concorso per il Lazio, coadiuvata da Martina Sambucini, Miss Italia 2020; sono state 34 le ragazze in gara che hanno sfilato e ballato sui successi dell’estate, in abito elegante, moda mare e tradizionale body da gara, dirette dal regista Mario Gori. In giuria principalmente “addetti ai lavori”, come Daniela Mariotti (make up artist di tante dive dello spettacolo), Lello Sebastiani (lookmaker), Luca Mastrangelo (produttore cinematografico), Tommaso Capezzone (personal trainer), l’attrice lenolese Noemi Guglietta (finalista nazionale a Miss Italia 2011), Chiara Destro (Miss Eleganza Lazio 2021) ed Eleonora Mascaro (Miss Sport Lazio 2021).

Le prossime finali regionali

Questo il calendario delle prossime finali regionali: domenica 21 agosto (21.30) alla Marina di Civitavecchia, nell’ambito della kermesse “Civitavecchia Summer Festival” si assegnerà la fascia di Miss Riviera Tirrenica 2022 e giovedì 24 alle 18.30 agli altipiani di Arcinazzo, presso la Villa di Traiano, in palio l’importante titolo di Miss Eleganza Lazio 2022. A settembre si parte lunedì 5 alle 21.30 da Borgo Ripa (lungotevere Ripa 3, Roma) con l’assegnazione dei titoli di Miss Cinema Roma 2022 e Miss Eleganza Roma 2022. Mercoledì 7 settembre, alle 21.30 presso lo Stadio di Domiziano (patrimonio UNESCO) l’attesissimo appuntamento con Miss Roma 2022, patrocinato dal Comune di Roma e il giorno seguente (ore 21.30), nuova tappa presso “Sublime – La villa”, con l’assegnazione della fascia Miss Kissimo Biancaluna Lazio 2022. Epilogo finale giovedì 15 settembre (ore 21.30) a Civitavecchia, presso Porta Livorno, con il conferimento del titolo regionale più importante, quello di Miss Lazio 2022.