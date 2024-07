Miss Italia, la 20enne di Latina Soraya Galluppi accede alle pre-finali nazionali

Accede alle pre-finali dell’85esima edizione del concorso di Miss Italia la giovane pontina Soraya Galluppi eletta Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2024. L’incoronazione nel corso dell’evento organizzato dalla Delta Events che si è tenuto nella splendida cornice del più alto dei comuni dei Castelli Romani, Rocca di Pappa, in una gremitissima piazza della Repubblica

Va avanti il sogno di accedere alle finali nazionali di Soraya, 20 anni di Latina che vive con la mamma e tre sorelle e che oltre a lavorare in una fabbrica farmaceutica con turni notturni, da pochi mesi studia canta con un insegnate. A consegnarle fascia e corona il sindaco di Rocca di Papa Massimiliano Calcagni e l’attrice Angelica Massera, cittadina di Rocca di Papa.

Al secondo posto si è classificata Rania Limani, 20 anni di Colleferro, influencer, amante delle escursioni nella natura, seguita da Al terzo posto Aurora Filetti, 20 anni di Velletri, studia estetica e sogna di diventare carabiniere.

Sono state 27 le ragazze che hanno preso parte allo show che ha assegnato la corona di reginetta, sfilando e ballando sui successi del film Barbie e presentando in passerella i capi della collezione della stilista Sabrina Minucci ed una capsule collection del brend "Nero Luce made in Rebibbia", marchio sartoriale nato nel 2013 all’interno del carcere femminile di Rebibbia a Roma con il progetto “Ricuciamo” un laboratorio sartoriale aperto all’interno della Casa Circondariale. Lo spettacolo, che è stato abilmente presentato da Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio, per la regia di Mario Gori, è stato arricchito dalla piacevolissima esibizione del cantante Federico Pisano.

In giuria l’attrice Angelica Massera, la modella Ginevra Carta, la stilista Sabrina Minucci, il personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, Fabrizio Nobili, Riccardo Gubbiani, Antonella Tomassini, Chiara Fedeli, Biagio Mangano e in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Rocca di Papa le consigliere comunali Manuela Agus e Silvia Marika Sciamplicotti con il Capo di Gabinetto del Sindaco Filippo Fornasiere.