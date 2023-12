Lutto cittadino per la morte di Assunta Scarpati: l’isola di Ponza "piange una sua figlia”

L’intera comunità di Ponza, e non solo, piange la morte di Assunta Scarpati, la famosa chef del ristorante “A casa di Assunta” che, a causa di un’inguaribile malattia, si è spenta all’età di 57 anni lo scorso 5 dicembre. L’ultimo saluto oggi su quell’isola che tanto l’amata e che tanto lei ha amato.

Conosciutissima, Assunta Scarpati era molto attiva a Ponza, nota non solo per il suo ristorate che nel tempo ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche dalle più importante riviste e che tanto era amato dai vip nostrani; era infatti molto attiva nel teatro e sempre in primo piano nella vita socio-culturale dell’isola.

“Ponza piange una sua figlia, una di quelle persone che ci ha inorgoglito molto - scrive l’amministrazione comunale di Ponza in un post su Facebook con cui ha voluto ricordare Assunta Scarpati -. Spesso siamo portati ad essere molto critici tra di noi, evidenziamo difetti e alimentiamo divisioni ma con Assunta questo non accadeva.Lei era (ed è veramente straziante usare questo tempo verbale) al di sopra di ogni sospetto, perché lei non perseguiva secondi fini o strategie malevole, la sua integrità non era negoziabile. Ha lavorato sodo e ha donato tanto alla sua Ponza. Si è spesa per tutti noi e oggi ci lascia un vuoto incolmabile ma anche la responsabilità di un'eredità difficile da raccogliere. Ciò che ci rincuora, in questo momento di profonda tristezza, è l’enorme tributo di stima, riconoscenza e rispetto che da ovunque si palesa. Questo è estremamente incoraggiante perché testimonia che il bene fatto viene sempre riconosciuto ed apprezzato. Assunta eri, sei e sarai un esempio per tutti noi ponzesi e per questo, per sempre, sarai parte di noi”.

Per oggi, giorno dei funerali, il Comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino. “Assunta Scarpati - si legge nell’ordinanza -, oltre a essere stata consigliere comunale, ha ricoperto un ruolo fondamentale nel tessuto sociale della comunità ponzese, essendo stata lei punto cardine di molteplici iniziative socio-culturali”. La sua “scomparsa ha colpito tutta la cittadinanza che, con enorme tributo di stima, sta avendo questo lutto con grandissima partecipazione”. Disposta per la giornata di oggi l’esposizione della bandiera a mezz’asta sugli edifici comunali e quella del gonfalone del Comune durante le esequie.