Mostra e raccolta fondi: arriva la "calza della Befana" al canile di Latina

Una "calza della Befana" per gli ospiti del canile municipale di Latina. Si tratta della mostra di Alessandra Chicarella organizzata da Mad da Ag Collection, un'iniziativa che ha previsto anche una raccolta fondi da devolvere in beneficenza. L’evento è nato dall’idea dell’artista di riutilizzare gli scampoli sartoriali delle camicie della boutique di via Sisto V per realizzare ritratti di cagnolini e un omaggio alla grande mamma orsa Amarena recentemente uccisa nel nord Italia. Alla proposta di Alessandra Chicarella si è agganciata poi la raccolta di beneficienza di Annalisa Caissutti - proprietaria di Ag Collection - che ha messo a disposizione una serie di accessori e camicie insieme appunto ad un’opera pittorica. Al vernissage ha partecipato anche l’addestratrice e volontaria dell’Associazione Amici del Cane di Latina Odv Chiara Minervini che ha permesso l’intermediazione e la collaborazione tra le associazioni e la boutique di Arnaldo Grechi.

La raccolta fondi ha consentito così la donazione che è stata formalizzata proprio prima dell’Epifania in presenza di Fabio D’Achille per Mad e Annalisa Caissutti per l’attività commerciale, Chiara Minervini, Gabriella Mazzola e Maria Rosaria Alesini rispettivamente socie e presidente della Odv. Si tratta di una piccola somma consegnata ai volontari, che hanno sottolineato come ogni piccolo sforzo possa aiutare tanti animali a vivere meglio nelle strutture di stallo comunali.