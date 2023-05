Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

"Musiche dal mondo, uno sguardo condiviso per crescere insieme" è un progetto realizzato grazie al contributo della Regione Lazio (DD G10366 del 2 agosto 2022) che riparte per un secondo ed ultimo appuntamento a San Salvo, in provincia di Chieti. Quaranta studenti, tra gli 11 e i 14 anni, provenienti dell'Istituto Comprensivo Arturo Toscanini di Aprilia, in provincia di Latina, in gemellaggio con l' Istituto Omnicomprensivo R.Mattioli -S. D'Acquisto di San Salvo, si incontreranno per realizzare attività artistiche, ricreative e laboratori didattici di sperimentazione e interpretazione di brani musicali nazionali e internazionali, che abbracciano i temi della multiculturalità, della resilienza e della sostenibilità. Il risultato finale è un'inedita esibizione corale accompagnata da percussioni (handmade) di brani della cultura popolare del mondo, con attenzione ai repertori regionali e ai testi internazionali.

Dopo il primo incontro con il Campus a Castelgandolfo dal 27 al 31 marzo, presso il Centro Internazionale Mariapoli, il progetto prosegue con il secondo e ultimo appuntamento dal 4 al 6 maggio, questa volta nella cittadina abruzzese. Le attività previste sono laboratori musicali e ricreativi, visite al Biotopo costiero, al Giardino Botanico e al Palazzo Comunale e si concluderanno con la serata evento con il Concerto "Musiche dal Mondo" all'Auditorium dell'Istituto "Mattioli-D'Acquisto". La musica è il filo conduttore di questa iniziativa ed è proprio attraverso di essa che i giovani conosceranno culture diverse, affermeranno il concetto di inclusione, del rispetto verso l'altro, il sentimento e la nozione di resilienza e sperimenteranno il concetto di sostenibilità ambientale.